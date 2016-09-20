Teenager werden Mütter Staffel 10 Folge 9Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 9: Teenager werden Mütter Staffel 10 Folge 9
72 Min.Folge vom 20.09.2016Ab 12
Notkaiserschnitt bei Erika! Ihr Baby senkt sich nicht weiter, deswegen entschließt sich Dr. Armin Breinl zur Operation. Und das gerade noch rechtzeitig, denn die Nabelschnur hat sich um den Hals des Babys gewickelt. Romantisch wird’s bei Jasmin, ihr Freund Dominik geht in dieser Folge auf die Knie und stellt die Frage aller Fragen. Und zu guter Letzt steht Lisas Fruchtwasseruntersuchung an, denn ihr Kind hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Down-Syndrom. Doch sie bekommt gute Nachrichten...
