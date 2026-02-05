Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Episode 3

ATVStaffel 13Folge 3
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 3: Episode 3

61 Min.Ab 12

Die schwangere Kathrin ist im Krankenhaus. Auffällige Herztöne des Ungeborenen zwingen Dr. Armin Breinl zum schnellen Handeln. Bei Kevin, dem Jungpapa in Spe, hängt der Haussegen schief, denn Schwiegermonster Laura wirft der schwangeren Jessi vor: "Wie du ihn kennengelernt hast, hast du dir gedacht, jetzt habe ich einen Depp gefunden, dem ich ein Kind andrehen kann."

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen