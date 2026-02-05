Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Episode 4

ATVStaffel 13Folge 4
Episode 4

Teenager werden Mütter

Folge 4: Episode 4

61 Min.Ab 12

Melanie und Andi erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Das Sexleben der beiden scheint allerdings unter der Schwangerschaft zu leiden. Kevin und Jessica befinden sich nach wie vor im Kreuzverhör von Kevins Eltern. Noch vor der Geburt des ersten Kindes will Kevins Vater von Jessica wissen, ob noch weiterer Nachwuchs geplant ist. Ganz andere Probleme hat Jungmami Vicky, und zwar mit Andi, dem Vater ihrer kleinen Emily.

