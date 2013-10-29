Teenager werden Mütter - Staffel 7 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Wieder mit dabei ist die heute 19-jährige Mido aus Wien, die ihren Sohn Leander mit 15 bekommen hat. Mit Kindesvater Alex ist sie nicht mehr zusammen, ihr zweites Kind Linja ist jetzt 5 Monate alt und von ihrem neuen Freund Michael. Die 19-jährige Elli aus Wien Favoriten hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht und den mittlerweile dritten Heiratsantrag von Kindesvater Patrick bekommen. Diesmal soll Ellis Traum Wirklichkeit werden: Die Hochzeit ist bereits in zwei Wochen geplant und so muss noch dringend das passende Brautkleid gefunden werden. Doch dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Wird es diesmal zur Hochzeit kommen? Die 18-jährige Steirerin Denise ist nicht mehr mit Kindesvater Mario zusammen. Angeblich war er ihr untreu, doch auch Denise ist nicht ganz unschuldig. Als sie noch mit Mario zusammen war, hat sie ihn mit einem alten Bekannten betrogen, der Stammzusehern sicher noch im Gedächtnis ist. Die 17-jährige Sandra aus Ternitz in Niederösterreich hat einen gesunden Burschen namens Fabio zur Welt gebracht. Mittlerweile ist der Kleine bereits sechs Monate alt und ein richtiger Wonneproppen. Ein weiteres Baby wollten die frischgebackenen Jungeltern zur Zeitpunkt der Geburt nicht, doch nun hat sich ihre Einstellung geändert. Die 18-jährige Sabrina aus Niederösterreich feiert bald Jahrestag mit ihrem Freund Alex. Doch diesem fällt leider so gar nicht ein was er seiner Liebsten schenken soll. Nun sucht er Unterstützung bei seiner Schwiegermutter Natascha.
