Teenager werden Mütter
Die 17-jährige Melanie hat ein gesundes Mädchen namens Chayenne-Selina zur Welt gebracht. Kaum wieder zuhause geht Andreas auch gleich an die Arbeit, um die mehr als baufällige Wohnung weiter zu renovieren. Teile der Wohnung können sich sogar bereits sehen lassen. Badezimmer, Küche und Heizung sind allerdings immer noch nicht vorhanden. Bei einem neuerlichen Besuch auf der Wohnbaustelle ist der ATV Bausachverständige Günther Nussbaum geschockt. Eigentlich hätte er eine große Überraschung für die beiden. Doch macht diese überhaupt noch Sinn? Die 20-jährige Jungmutter Jacky ist wieder mit ihrem vorbestraften On-Off-Freund Dominique zusammen, dessen Kind sie abgetrieben hat. Seit ca. zwei Jahren verhüten die beiden nun so gut wie gar nicht, dennoch kam es zu keiner neuerlichen Schwangerschaft. Deshalb befürchtet Jacky nun gar keine Kinder mehr bekommen zu können und stattet ihrem Frauenarzt einen Besuch ab. Die 18-jährige Jungmutter Sabrina aus Niederösterreich und ihr Freund Alex sind überglücklich und feiern ihren Jahrestag. Alex hat sich zu diesem Anlasse eine romantische Überraschung einfallen lassen, um seiner Sabrina seine Liebe zu zeigen. Ein nettes Abendessen im Hotel eröffnet den Abend. Hat er auch noch ein Zimmer gebucht, damit die beiden auch wieder mal für sich sein können? Töchterchen Emilia ist ja gut bei Oma untergebracht... Und die 19-jährige, zweifache Jungmutter Elli hat ihre beste Freundin Susi zu Hilfe gerufen, denn sie braucht dringend jemanden zum Reden. Eigentlich steht sie unmittelbar vor der Hochzeit mit Kindesvater Patrick, doch dieser hat die Trauung per SMS abgesagt. Es kommt auch zur Aussprache zwischen Elli und Obermacho Patrick. Wird sich Ellis Traum von der Hochzeit in Weiß doch noch erfüllen?
