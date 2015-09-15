Teenager werden Mütter Staffel 9 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 2: Teenager werden Mütter Staffel 9 Folge 2
Der 16-jährige Teenie-Papa Marcell und seine Kerstin sind momentan besorgt. Seit der Schwangerschaft leidet die werdende Mutter immer wieder an Schwächeanfällen. Hat das eventuell auch damit zu tun, dass Kerstin immer noch raucht? Sie fragen Kerstins Arzt, der ihr rät dringend mit dem Rauchen aufzuhören. Sofort! Doch Kerstin sucht Ausflüchte, hat bis dato nur auf zehn Zigaretten pro Tag reduziert. Ist ihr Marcell beim Kampf gegen die Nikotinsucht eine Hilfe? Die beiden wollen außerdem heute das Geschlecht ihres Babys erfahren. Für Marcell steht fest, dass es ein Junge wird, Kerstin wünscht sich sehnlichst eine Tochter. Als der 16-jährige Marcell das Geschlecht erfährt, ist er einem Kollaps nahe. Die 17-jährige Kristin aus der Steiermark liegt nun schon 13 Stunden in den Wehen. Aus gesundheitlichen Gründen waren bei ihr weder Notkaiserschnitt noch PDA möglich, um ihr die Anstrengungen der Geburt zu ersparen. Doch nun hat sie es fast geschafft, die Geburt ihrer Tochter ist nur mehr wenige Augenblicke entfernt. Für Kristin und ihren Freund ist es ein wahnsinnig emotionaler Moment, als sie die Kleine erstmals in Händen halten können. Da kann sich auch Jungpapa Matthias die Tränen nicht verkneifen. Bei der zweifachen Jungmutter Elli und Patrick ist das Liebesglück wieder eingekehrt. Den Kindern zuliebe ist ein harmonisches Miteinander bei der Familie oberstes Gebot. Am liebsten verbringen Elli und Patrick die Zeit mit ihren Kindern im Freien. Dabei ernten die beiden als jahrelange "Fernsehstars" doch einige Blicke. Während sich Elli diese Aufmerksamkeit liebend gerne ersparen würde, genießt Patrick die Bekanntheit in vollen Zügen. Sicher genau so bekannt sind mittlerweile Jungmama Melanie und Kindesvater Andi aus Fischamend. Auch sie führen ein glückliches Familienleben mit Töchterchen Chayenne. Ein gern gesehener Gast ist dabei auch Melanies Mutter Martina, die jedoch kaum mehr wiederzuerkennen ist, da sie sich einer Magenbandoperation unterzogen hat.
