Bei der 16-jährigen Victoria setzen die Wehen ein. Aufgrund ihres Herzfehlers wird sie ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen. In der Privatklinik Graz Ragnitz hat sich mittlerweile ihre gesamte Familie versammelt. Nur einer fehlt: Der 19-jährige Jungpapa Andi, mit dem Victoria trotz mehrerer Krisen eigentlich noch zusammen ist, taucht nicht auf. Victoria ist sichtlich enttäuscht. Die 16-jährige Erika ist verzweifelt: Sie wurde von ihrem Stiefvater aus der Wohnung geworfen, als dieser von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Nun lebt Erika mit ihrem Freund Manuel in einer winzigen Wohnung - kein Ort, um ein Kind großzuziehen, wie das Jugendamt findet. Sollte Erika vor der Geburt ihres Babys keine größere Wohnung finden, droht ihr der Umzug ins Mutter-Kind-Heim nach Graz. Doch dann wäre sie von Freund und Familie getrennt. Der 16-jährige Jungpapa Marcell, der bereits zum zweiten Mal Vater wird, hat ganz andere Probleme. Er muss vielleicht wieder ins Gefängnis. Der Grund: Eine Geldstrafe, die er nicht bezahlen kann und somit vielleicht absitzen muss. Erschwerend kommt seine kriminelle Vergangenheit hinzu. Obwohl er sich laut eigener Aussage gebessert hat, ist sein Strafregister lang: Diebstahl, Sachbeschädigung und schwere Körperverletzung sind einige Auszüge aus der Liste. Wie soll es nun weitergehen? Freundin Kerstin ist besorgt. Immerhin kommt bald ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Jungmutter Jacky wohnt mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Chris und ihren Kindern in einer kleinen Wohnung. Auch bei ihr ist Sparen angesagt: Chris hat Privatkonkurs angemeldet und der Patchwork-Familie bleibt nicht viel Geld zum Leben. Die 18-jährige Tamara hat einen gesunden Burschen zur Welt gebracht. Nun muss allerdings noch geklärt werden, wer der Vater des kleinen Marco ist. Tamara tippt auf Kurzaffäre Patrick. Da sie mit diesem allerdings keinen Kontakt hat, schleppt sie den Zweitverdächtigen, ihren On/Off-Freund Martin, zum Vaterschaftstest.
