The Big Bang Theory
Folge 19: Der Zarnecki-Feldzug
21 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Sheldon hat die Polizei alarmiert, weil er bestohlen wurde. Leonard ist erleichtert, als er erfährt, dass nicht in die Wohnung eingebrochen wurde, sondern dass Sheldons Account beim Online-Spiel "War of Warcraft" gehackt und geplündert wurde. Sheldon ist jedoch so verzweifelt, dass Raj, Howard und Leonard ihn mit allen Kräften unterstützen. Priya wird erstmals damit konfrontiert, dass Leonard in die Online-Welt abtaucht und für sie nicht mehr ansprechbar ist ...
