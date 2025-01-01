Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zoff garantiert: Aus ehemaligen Teampartnern werden Gegner

SAT.1Staffel 2Folge 6
95 Min.Ab 12

Im "Biggest Loser"-Camp stehen große Veränderungen bevor. Aus den Teampartnern der letzten Wochen werden Gegner. Die verbleibenden acht Kandidaten treten ab sofort in zwei Trainer-Teams gegeneinander an. Wer gegen wen - das entscheidet nur ein einziger Kandidat. Der Konkurrenzkampf im Camp wird immer größer und die Duelle immer härter. Beim Wettkampf im ewigen Schnee kommen alle an ihre Grenzen. Innerhalb der Teams kommt es zu offener Feindschaft ...

SAT.1
