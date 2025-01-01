Zoff garantiert: Aus ehemaligen Teampartnern werden GegnerJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 6: Zoff garantiert: Aus ehemaligen Teampartnern werden Gegner
95 Min.Ab 12
Im "Biggest Loser"-Camp stehen große Veränderungen bevor. Aus den Teampartnern der letzten Wochen werden Gegner. Die verbleibenden acht Kandidaten treten ab sofort in zwei Trainer-Teams gegeneinander an. Wer gegen wen - das entscheidet nur ein einziger Kandidat. Der Konkurrenzkampf im Camp wird immer größer und die Duelle immer härter. Beim Wettkampf im ewigen Schnee kommen alle an ihre Grenzen. Innerhalb der Teams kommt es zu offener Feindschaft ...
