Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Wer überwindet seine Angst im Hochseilgarten?

SAT.1Staffel 2Folge 9
Wer überwindet seine Angst im Hochseilgarten?

Wer überwindet seine Angst im Hochseilgarten?Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 9: Wer überwindet seine Angst im Hochseilgarten?

95 Min.Ab 12

Showdown! Nur noch fünf Kandidaten kämpfen um den Titel "The Biggest Loser" - der Druck steigt ins Unermessliche. Ein letztes Mal steht für die Kandidaten der Gang auf die Waage in den Bergen an. In vier Challenges können sich die Kandidaten Zeitboni für den Finalwettkampf erspielen, der ihnen einen enormen Vorteil auf der Waage einbringt. Doch jetzt kommen selbst die Stärksten an ihre persönlichen Grenzen. Wer kann seine Angst im Hochseilgarten überwinden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen