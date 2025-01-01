Wer überwindet seine Angst im Hochseilgarten?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Wer überwindet seine Angst im Hochseilgarten?
95 Min.Ab 12
Showdown! Nur noch fünf Kandidaten kämpfen um den Titel "The Biggest Loser" - der Druck steigt ins Unermessliche. Ein letztes Mal steht für die Kandidaten der Gang auf die Waage in den Bergen an. In vier Challenges können sich die Kandidaten Zeitboni für den Finalwettkampf erspielen, der ihnen einen enormen Vorteil auf der Waage einbringt. Doch jetzt kommen selbst die Stärksten an ihre persönlichen Grenzen. Wer kann seine Angst im Hochseilgarten überwinden?
