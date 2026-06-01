The Closer
Folge 6: Ausgebootet
41 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Sie ist taff, sie ist schnell und sie ist ein "Closer", denn Brenda Johnson hat bislang jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. In Los Angeles übernimmt die Südstaatlerin die Leitung der Mordkommission für dringende Fälle. Mit ihren unorthodoxen Verhörmethoden und ihrer besonderen Hartnäckigkeit macht sie ihrem Ruf in der Abteilung alle Ehre. Doch ihre Kollegen wie der stellvertretende Polizeichef Will Pope, mit dem sie eine Affäre hatte, machen ihr das Leben nicht immer leicht.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH