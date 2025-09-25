Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die neue Quiz-Show in SAT.1: Hier ist alles miteinander verbunden!

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 25.09.2025
110 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 6

In "The Connection" müssen vier Kandidaten im Studio komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat und den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg. Dem Gewinner winken in jeder Sendung 25.000 Euro.

