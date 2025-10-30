Was ist die Verbindung zwischen Volleyball, Muscheln und Sandburg?Jetzt kostenlos streamen
The Connection
Folge 6: Was ist die Verbindung zwischen Volleyball, Muscheln und Sandburg?
108 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 6
In "The Connection" müssen vier Kandidaten im Studio komplexe Verbindungen zwischen scheinbar wahllosen Begriffen erkennen. Aus den Antworten ergibt sich am Ende die große Masterconnection. Nur wer ein breites Allgemeinwissen hat und den großen Zusammenhang erkennt, hat eine Chance auf den Sieg. Dem Gewinner winken in jeder Sendung 25.000 Euro.
