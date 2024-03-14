The Floor: Das Achtelfinale steht bevor!Jetzt kostenlos streamen
The Floor
Folge 3: The Floor: Das Achtelfinale steht bevor!
92 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Das Achtelfinale auf dem riesigen LED-Boden geht los! Aus den anfänglichen 100 Teilnehmern haben 66 den Sprung in diese Runde gemeistert. Sie treten wieder gegeneinander an, um den Tagespreis von 5.000 Euro zu gewinnen und sich einen Platz im Viertelfinale zu erkämpfen. Die Frage, die nun im Raum steht: Wer wird diesmal triumphieren?
