SAT.1Staffel 1Folge 5vom 28.03.2024
89 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 12

Es wird spannend, denn es geht um den Einzug ins Halbfinale! Nur noch 33 Teilnehmer sind im Spiel und duellieren sich fleißig um Spielfelder weiter. Wer sichert sich diesmal den Tagespreis? Und wer darf ins Finale einziehen und um den Hauptpreis im Wert von 100.000 Euro kämpfen?

SAT.1
