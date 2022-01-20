Die Masken tanzen im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
The Masked Dancer
Folge 3: Die Masken tanzen im Halbfinale
111 Min.Folge vom 20.01.2022Ab 6
Neue Woche, neue Rätselrunde: In der dritten und vorletzten Show von "The Masked Dancer" gibt es weitere tolle Auftritte, noch mehr Indizien und eine letzte Enthüllung vor dem großen Finale. Welcher Star steckt unter DER AFFE, DER BUNTSTIFT, DIE MAUS, MAXIMUM POWER und DAS ZOTTEL?
