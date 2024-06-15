Die wundervolle Welt der HecksJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 24: Die wundervolle Welt der Hecks
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Obwohl die Familie die falschen Eintrittskarten hat, gelingt es ihr dennoch, ins Disney World zu gelangen. Doch auch im Freizeitpark häufen sich eine ganze Reihe an unglücklichen Ereignissen - schnell wird klar, dass die Vorstellungen von einem gelungenen Urlaub weit auseinandergehen.
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