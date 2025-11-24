The Middle
Folge 20: Die Produktbewertung
21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 6
Mike ist enttäuscht: Axl hat ihm mitgeteilt, dass er mit Football aufhören will. Dagegen ist Frankie hocherfreut, als sie eine Essenseinladung von Sue erhält. Ihre gute Laune ist allerdings schnell im Keller, als sie Sues neuen Freund Jeremy kennenlernt. Derweil ist Brick völlig davon besessen, eine Produktbewertung auszufüllen.
