The Originals
Folge 4: Pest oder Cholera
41 Min.Ab 16
New Orleans ist außer Rand und Band, denn Hexen, Vampire und Werwölfe bereiten sich auf die bunte Karnevalszeit und den Mardi Gras vor. Klaus setzt seine perfiden Plan, Hayley zu finden, in die Tat um: Er unterstellt jeder Vereinigung, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben und fordert als Gegenbeweis deren Unterstützung bei der Suche nach der Mutter seiner Tochter.
