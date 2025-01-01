The Originals
Folge 9: Welche Seite wählst du?
40 Min.Ab 12
Emmets Nachtwandler wollen Angst und Schrecken verbreiten und tauchen nach Sonnenuntergang beim Mardi Gras-Straßenzug auf. Vincent steht vor einer Entscheidung: Stellt er sich auf Emmets Seite oder bleibt er seiner Gang treu? Unterdessen stattet Elijah Declan einen Besuch ab, um zu erfahren, wie Hayley ihr Leben ohne ihn gestaltet hat. Bald kommt es zum Konflikt zwischen den beiden Männern, die beide Gefühle für Hayley hatten.
