Süße Konkurrenz: Wird der Kampf um die acht Team-Plätze bitter?

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 22.02.2023
152 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12

Die Hobby- und Profiköch:innen müssen diesmal besondere Aromen-Kombinationen servieren. Im allerersten Teamkochen wird es frisch und fruchtig: Gemeinsam mit Johann Lafer bringen die Kandidat:innen außergewöhnliche Kreationen auf den Löffel, die mit leckerem Obst verfeinert werden. Wer kann die Jury von seinem kulinarischen Können überzeugen und liefert das beste Ergebnis ab?

