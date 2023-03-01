Süße Grüße aus aller Welt Jetzt kostenlos streamen
The sweet Taste
Folge 2: Süße Grüße aus aller Welt
140 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12
Koch und TV-Moderator Roland Trettl begleitet die Hobby- und Profiköch:innen durch drei kulinarische Runden. Unter dem Motto "Süße Grüße aus aller Welt" startet das Teamkochen mit aromatischen Köstlichkeiten aus aller Herren Länder. Außerdem dürfen die Kandidat:innen im Solokochen aus Ziegenfrischkäse, Parmesan und Burrata einen süßen Löffel zaubern. Im Entscheidungskochen gilt es schließlich, ein typisch österreichisches Dessert zu servieren, das die Jury vollends überzeugt.
