Im Kochduell um den besten Berliner Döner: Victoria vs. RobinJetzt kostenlos streamen
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 1: Im Kochduell um den besten Berliner Döner: Victoria vs. Robin
35 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12
Tim Raue läutet das Kochduell zwischen Victoria und Robin ein, die bereits in Staffel zehn und elf von "The Taste" ihr Talent am Herd unter Beweis stellen durften. Was werden die beiden zum Motto "Berliner Döner" zaubern?
