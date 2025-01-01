Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Taste on Tour - Duell der Löffel

Nordischer Katenschinken: Cornelia Poletto vs. Christian Hümbs

Nordischer Katenschinken: Cornelia Poletto vs. Christian Hümbs

The Taste on Tour - Duell der Löffel

Folge 5: Nordischer Katenschinken: Cornelia Poletto vs. Christian Hümbs

38 Min.Ab 12

Cornelia Polettound Christan Hümbs wagen sich in den Kampf um den besten Löffel. Juror Tim Raue gibt den beiden Gourmet-Kennern eine ganz besondere Hauptzutat: den Katenschinken. Wie werden sich Cornelia und Christian schlagen?

