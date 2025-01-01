Nordischer Katenschinken: Cornelia Poletto vs. Christian HümbsJetzt kostenlos streamen
The Taste on Tour - Duell der Löffel
Folge 5: Nordischer Katenschinken: Cornelia Poletto vs. Christian Hümbs
38 Min.Ab 12
Cornelia Polettound Christan Hümbs wagen sich in den Kampf um den besten Löffel. Juror Tim Raue gibt den beiden Gourmet-Kennern eine ganz besondere Hauptzutat: den Katenschinken. Wie werden sich Cornelia und Christian schlagen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick