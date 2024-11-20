The Taste on Tour - Duell der Löffel
1 StaffelAb 12
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The Taste on Tour - Duell der Löffel
"The Taste" geht auf kulinarische Entdeckungstour: An besonderen Locations treten ehemalige Kandidat:innen wie Mona und Yvonne oder auch Starköche wie Cornelia Poletto und Max Strohe in Koch-Challenges gegeneinander an. Dabei müssen sie Gerichte mit einer regionalen Zutat auf die Löffel bringen: Haselnuss in Franken, Whiskey am Schliersee oder Schinken in Schleswig-Holstein. Die "The Taste"-Coaches Tim Raue, Alexander Herrmann, Alex Kumptner und Frank Rosin bewerten die Duelle.
Genre:Kochen, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Seven.One Entertainment Group GmbH
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