Showdown: Wer verteidigt seinen Hot Seat?Jetzt kostenlos streamen
The Voice: Comeback Stage by SEAT
Folge 3: Showdown: Wer verteidigt seinen Hot Seat?
20 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 6
In Folge 3 der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" müssen Salvatore und Gwendolin entscheiden, wer gegen Rachel antritt, diese ist in den Battles ausgeschieden und hat von Calum Scott eine zweite Change bekommen. Wer wählt wen für den Showdown?
