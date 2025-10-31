Hot Seat in Gefahr! Zwei neue HerausfordererJetzt kostenlos streamen
The Voice: Comeback Stage by SEAT
Folge 4: Hot Seat in Gefahr! Zwei neue Herausforderer
20 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 6
In der dritten Runde der "The Voice: Comeback Stage by SEAT" will Salvatore seinen Hot Seat verteidigen. Außerdem kommen bekommen zwei in den Battles ausgeschiedene Talente eine zweite Chance: Sophia und Tobias.
