The Voice Kids
Folge 1: Blind Auditions I
124 Min.Folge vom 04.03.2022Ab 6
The Voice Kids" ist 2022 endlich mit einer neuen Staffel zurück! Und diese ist eine ganz besondere, denn die Show feiert dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum. Deswegen stattet das ehemalige Talent und Superstar Mike Singer den Coaches einen Besuch ab und präsentiert gleich dazu seinen neuen Song "Bonjour Ca Va". Auch dieses Jahr begeistern die Talente wieder mit großartigen Stimmen in den Blind Auditions und auch die Coaches zeigen, was sie draufhaben.
