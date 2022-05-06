Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice Kids

SAT.1Staffel 10Folge 10vom 06.05.2022
Folge 10: Das phänomenale Finale

149 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 6

Das Finale der Jubiläumsstaffel von "The Voice Kids" 2022 bietet einen bunten Strauß an kurzweiligen Performances aus den verschiedensten Musikrichtungen: Jazz, Pop, Oldies, Rap oder R'n'B - hier ist für jeden was dabei! Neun Talente kämpfen mit spektakulären Performances und umwerfenden Stimmen um den Sieg bei "The Voice Kids" 2022. Wer kann das Rennen für sich entscheiden?

SAT.1
