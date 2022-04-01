Blind Audition 5 - Voller Körpereinsatz in den Coach Fights Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 5: Blind Audition 5 - Voller Körpereinsatz in den Coach Fights
115 Min.Folge vom 01.04.2022Ab 6
In Runde 5 der Blind Auditions von "The Voice Kids" geben die Coaches alles, um die Talente in ihre Teams zu holen. Ob ein glitzernder Auftritt als Boyband à la Backstreet Boys oder ein lustiges Dance Battle - je kreativer, desto besser! Doch nicht nur die Coaches überraschen mit ungewöhnlichen Aktionen, auch ein Talent hinter dem Vorhang sorgt mit seiner einzigartigen Performance für Staunen. Außerdem kehrt AllStar Chiara Castelli auf die "The Voice Kids"-Bühne zurück.
Alle Staffeln im Überblick