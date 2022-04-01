Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 5vom 01.04.2022
Folge vom 01.04.2022

In Runde 5 der Blind Auditions von "The Voice Kids" geben die Coaches alles, um die Talente in ihre Teams zu holen. Ob ein glitzernder Auftritt als Boyband à la Backstreet Boys oder ein lustiges Dance Battle - je kreativer, desto besser! Doch nicht nur die Coaches überraschen mit ungewöhnlichen Aktionen, auch ein Talent hinter dem Vorhang sorgt mit seiner einzigartigen Performance für Staunen. Außerdem kehrt AllStar Chiara Castelli auf die "The Voice Kids"-Bühne zurück.

