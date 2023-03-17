Blind Auditions 2: Die kleinen Talente mit den ganz großen StimmenJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 2: Blind Auditions 2: Die kleinen Talente mit den ganz großen Stimmen
116 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 6
Hören, fühlen, buzzern! IDie Blind Auditions von "The Voice Kids" gehen in die zweite Runde. Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier auf den berühmtesten Drehstühlen Deutschlands Platz. Erst wenn sie sich für ein Talent entschieden haben, drücken sie den Buzzer und sehen das Gesicht hinter der Stimme. Wer singt sich in die Herzen der Coaches?
Alle Staffeln im Überblick