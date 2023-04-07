Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 5vom 07.04.2023
108 Min.Folge vom 07.04.2023Ab 6

Hören, fühlen, buzzern! IBei den fünften Blind Auditions der elften Staffel von "The Voice Kids" kommen die Emotionen nicht zu kurz. Bei welchem Talent verschlägt es den Coaches die Sprache? Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier nehmen auf den berühmtesten Drehstühlen Deutschlands Platz. Erst wenn die Coaches sich für ein Talent entschieden haben, drücken sie den Buzzer und sehen das Gesicht hinter der Stimme.

