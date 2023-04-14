Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice Kids

Blind Auditions 6: Die powervollen Auftritte hauen die Coaches vom Hocker

SAT.1Staffel 11Folge 6vom 14.04.2023
Folge 6: Blind Auditions 6: Die powervollen Auftritte hauen die Coaches vom Hocker

116 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 6

Hören, fühlen, buzzern! IDie sechste Runde der „Blind Auditions“ lässt keine Wünsche offen! Von Power-Balladen, über Rock und Pop – die Bühne bebt! Wer singt sich in die Herzen der Coaches und zeiht damit alle Blicke auf sich? Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier nehmen auf den berühmtesten Drehstühlen Deutschlands Platz. Erst wenn die Coaches sich für ein Talent entschieden haben, buzzern sie und sehen das Gesicht hinter der Stimme.

