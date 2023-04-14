Blind Auditions 6: Die powervollen Auftritte hauen die Coaches vom Hocker Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 6: Blind Auditions 6: Die powervollen Auftritte hauen die Coaches vom Hocker
116 Min.Folge vom 14.04.2023Ab 6
Hören, fühlen, buzzern! IDie sechste Runde der „Blind Auditions“ lässt keine Wünsche offen! Von Power-Balladen, über Rock und Pop – die Bühne bebt! Wer singt sich in die Herzen der Coaches und zeiht damit alle Blicke auf sich? Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier nehmen auf den berühmtesten Drehstühlen Deutschlands Platz. Erst wenn die Coaches sich für ein Talent entschieden haben, buzzern sie und sehen das Gesicht hinter der Stimme.
