The Voice Kids

Blind Auditions 7 und Start der Knockouts: Wer singt sich direkt ins Finale?

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 21.04.2023
The Voice Kids

Folge 7:

127 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 6

Neu in 2023: In den Knockouts treten die Kids nicht in Battle-Paarungen gegeneinander an, sondern performen alleine einen neuen Einzelsong. Jeweils fünf Kids singen nacheinander in einer Knock-Out-Gruppe, doch nur ein Talent davon kommt weiter. Jedes Coach-Team hat drei Gruppen á fünf jungen Talenten - somit ziehen drei Kids pro Team ins große Finale ein. Welche Talente küren die Coaches zu ihren Finalist:innen?

