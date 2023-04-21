Blind Auditions 7 und Start der Knockouts: Wer singt sich direkt ins Finale? Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 7: Blind Auditions 7 und Start der Knockouts: Wer singt sich direkt ins Finale?
127 Min.Folge vom 21.04.2023Ab 6
Neu in 2023: In den Knockouts treten die Kids nicht in Battle-Paarungen gegeneinander an, sondern performen alleine einen neuen Einzelsong. Jeweils fünf Kids singen nacheinander in einer Knock-Out-Gruppe, doch nur ein Talent davon kommt weiter. Jedes Coach-Team hat drei Gruppen á fünf jungen Talenten - somit ziehen drei Kids pro Team ins große Finale ein. Welche Talente küren die Coaches zu ihren Finalist:innen?
Alle Staffeln im Überblick