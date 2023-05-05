Knockouts 3: Endspurt! Welche Talente ziehen als Letztes ins Finale ein?Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 9: Knockouts 3: Endspurt! Welche Talente ziehen als Letztes ins Finale ein?
143 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 6
Bei den letzten Knockouts bleibt kein Auge trocken! Jeweils fünf Kids singen nacheinander in einer Knock-Out-Gruppe, doch nur ein Talent davon kommt weiter. Jedes Coach-Team hat drei Gruppen à fünf jungen Talenten - Wer muss die Show kurz vor Schluss verlassen und für wen heißt es nächste Woche Finale ooh oh?!
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