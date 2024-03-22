Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Voice Kids

Blind Auditions 1: Ein atemberaubender Auftakt

SAT.1Staffel 12Folge 1vom 22.03.2024
Blind Auditions 1: Ein atemberaubender Auftakt

The Voice Kids

Folge 1: Blind Auditions 1: Ein atemberaubender Auftakt

112 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 6

Die ersten Blind Auditions starten spektakulär! Die größten kleinen Talente präsentieren ihre unglaublichen Fähigkeiten auf der großen Bühne von "The Voice Kids" 2024. Die Coaches Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss sowie Smudo und Michi Beck entscheiden, welche Talente sie in ihr Team holen wollen und bei wem sie schweren Herzens nicht auf den Buzzer hauen. Die Talente mit mehreren Buzzern haben dann die Qual der Wahl: Welches Team kann sich die größten Talente sichern?

