Blind Auditions 5: Die letzte Chance - jetzt zählt jedes Detail!Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 5: Blind Auditions 5: Die letzte Chance - jetzt zählt jedes Detail!
108 Min.Folge vom 19.04.2024Ab 6
Bei den letzten Blind Auditions müssen die Talente noch mal richtig Gas geben, um von den Coaches in ihre Teams aufgenommen zu werden. Schließlich ist es die letzte Chance auf die heiß ersehnten Battles. Musik aus verschiedenen Genres und Ländern lädt zum Mitsingen und Tanzen ein. Die Stimmen der Talente entführen einen in andere Welten. Die Coaches sorgen für einige lustige Momente und zahlreiche Lacher. Die letzten Blind Auditions bei "The Voice Kids" 2024 werden noch mal so richtig spannend!
Alle Staffeln im Überblick