The Voice Kids

Battles 2: Zwischen Glücksgefühlen und Tränen

SAT.1Staffel 12Folge 7vom 03.05.2024
Battles 2: Zwischen Glücksgefühlen und Tränen

The Voice Kids

Folge 7: Battles 2: Zwischen Glücksgefühlen und Tränen

107 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 6

Die Battles bei "The Voice Kids" 2024 gehen in die zweite Runde. Die Coaches stehen vor einer harten Challenge. Sie müssen selbst entscheiden, welche Talente aus ihrem Team in die Sing-Offs kommen. Die Kids geben alles und bringen beeindruckende Performances auf die Bühne. Aber am Ende kommt der Moment der Entscheidung und dann heißt es Abschied nehmen: Denn nur je ein Kind aus dem Battle darf in die Sing-Offs einziehen. Für wen haben die Coaches noch einen Platz frei?

