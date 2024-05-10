Sing-Offs: Die letzten Coach-Entscheidungen vor dem Finale!Jetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 8: Sing-Offs: Die letzten Coach-Entscheidungen vor dem Finale!
119 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 6
In den Sing-Offs geben die Talente heute richtig Gas, um sich ein Ticket für das "The Voice Kids"-Finale zu sichern. Auf die Bühne geht es für sie erneut mit ihrem Blind-Audition-Song. Wer haut seinen Coach mit seinem Auftritt vom roten Stuhl? Welche Talente haben seit den Blind Auditions den größten musikalischen Sprung gemacht? Und für wen geht die Reise bei "The Voice Kids" 2024 direkt weiter ins Finale? Am Ende der Sing-Offs kürt jeder Coach zwei Finalist:innen aus dem eigenen Team.
