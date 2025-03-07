Blind Auditions 3: Von Goldkehlchen und RockerinnenJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 3: Blind Auditions 3: Von Goldkehlchen und Rockerinnen
109 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 6
Welche großartigen Talente bringen die Coaches in den dritten Blind Auditions von "The Voice Kids" 2025 zum Buzzern? Die Musikauswahl ist genauso bunt, divers und unterschiedlich wie die Talente selbst. Begleite die Coaches auf einer Achterbahn der Gefühle durch Balladen, Rocksongs und Gute-Laune-Lieder. Hier ist für jeden etwas dabei! Können sich die Talente einen Platz in den Knockouts sichern und weiter den Traum vom großen Finale verfolgen?
