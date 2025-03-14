Blind Auditions 4: Kleine Talente, große Stimmen und riesige TräumeJetzt ohne Werbung streamen
The Voice Kids
Folge 4: Blind Auditions 4: Kleine Talente, große Stimmen und riesige Träume
106 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 6
Hier sind die kleinen Talente ganz groß! Ihre Stimmen berühren Herzen, während sie mit Leidenschaft und Freude ihre Träume in Melodien verwandeln. Ihre strahlenden Stimmen und leidenschaftlichen Darbietungen entführen uns in eine Welt voller Emotionen und Träume. Lass dich genau wie die Coaches von ihrem Talent und ihrer Unbeschwertheit in den Blind Auditions begeistern! Aber für welche Talente geht der große Traum in Erfüllung und für wen ist die Reise hier schon vorbei?
Alle Staffeln im Überblick