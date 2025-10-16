London mit Calum Scott & "The Voice"-Band im Spotlight!Jetzt kostenlos streamen
The Voice Stories
Folge 4: London mit Calum Scott & "The Voice"-Band im Spotlight!
32 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
"The Voice Stories" entführt nach London: Calum Scott zeigt seine Lieblingsorte. Thore, Nico und die Fantas spielen "2 Wahrheiten, 1 Lüge" – wer durchschaut die anderen? Und: Die "The Voice"-Band, die mit ihrem Können jeden Auftritt unvergesslich macht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick