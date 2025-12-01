THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der AutokratenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.12.2025: THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten
Drohkulisse, statt Kompromisse. Kritiker jagen, statt inhaltliche Auseinandersetzung wagen. Warum erleben Autokratien weltweit so einen Zulauf? Ist die Demokratie ein Auslaufmodell? Und mit welchen Mitteln und Werkzeugen arbeiten die neuen starken Führungsfiguren, um an die Macht zu kommen und ihre Macht zu festigen? Diesen Fragen geht die Reportage "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten" nach.