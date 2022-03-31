Die Tinder-Kings und Queens gehen wieder auf ReisenJetzt kostenlos streamen
Tinderreisen
Folge 1: Die Tinder-Kings und Queens gehen wieder auf Reisen
49 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12
Der Flirtwahnsinn geht wieder los: Wer wird Erfolg haben und wer braucht noch Nachhilfe von den Reisepartner:innen? "Tinderreisen“ begleitet neue und bekannte Gesichter wie "Tinderking" Luis und "Tinderqueen"Costina auf ihren Liebesreisen durch Europa.
