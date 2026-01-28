Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 10
61 Min.Ab 16

Yessicas Plan geht auf: Sie lockt Enrico in ihr Hotelzimmer. Adriana trifft sich in der Zwischenzeit mit Samuel zum Wetttrinken. Sissi geht auf See-Tuchfühlung und Lillith lernt ihren Traumspanier kennen, der eigentlich gebürtiger Marokkaner ist. Für Patrick und Charbel geht's wieder Richtung Excalibur City. In Krakau ist Joanna back im Game.

