Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Die Truckerinnen starten durch
88 Min.Ab 12
Nicht nur Männer sind auf den Straßen unterwegs. Zu den LKW-Fahrerinnen und Trucker Babes zählt unter anderem auch Annette. Problemlos stellt sie sich den schwersten Touren Europas. Auch Lissy gibt, trotz Mutterschaft, auf den Straßen Vollgas. Katrin kämpft mit ihrem Können und Charme gegen alle Vorurteile in dieser Branche an, und Viehfahrerin Cindy schafft es - trotz ihres jungen Alters und einem fünfjährigen Kind - Familie und diesen Job irgendwie unter einen Hut zu bringen.
