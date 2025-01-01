Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Kabel EinsStaffel 1Folge 2
90 Min.Ab 12

Neben der "deutschen Truckerin Norwegens" Annette, der Trucker-Blondine Lissy sowie der Nachwuchsfahrerin Katrin und der Viehfahrerin Cindy, zählt auch Jana zu den Trucker Babes. Mit ihrer großen Liebe Dafeline, die sechs Zylinder unter der Haube hat, verbringt sie nicht nur die Arbeits- sondern ebenso gern ihre Freizeit. Vor allem recyclebare Altwaren sind ihr Transportgut. Mit zwei erwachsenen Töchtern und der Aufgabe als Oma ist sie komplett ausgelastet ...

