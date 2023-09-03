Anpackerin Steffka muss sich in ihrer neuen Heimat erst noch zurechtfindenJetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 1: Anpackerin Steffka muss sich in ihrer neuen Heimat erst noch zurechtfinden
86 Min.Folge vom 03.09.2023Ab 12
Selbst ist die Frau: Das ist die Lebenseinstellung des Neuzugangs Steffka. Mit einem eigenen Ladekran kann sie ihren Truck allein be- und entladen. Trucker Babe Sabrina hat eine lange Reise vor sich, denn die PS-Prinzessin muss teure Motorräder und Equipment nach Portugal transportieren. Chaos Queen Jana ist zurück aus Norwegen und hat einen Auftrag in Ostdeutschland. Doch dann entdeckt sie einen Riss in ihrem Reifen und muss sofort eine Lösung für das Problem finden.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick