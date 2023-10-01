Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand

Die Trucker Babes sind heute rasant unterwegs und nicht zu überhören!

Kabel EinsStaffel 12Folge 5vom 01.10.2023
88 Min.Folge vom 01.10.2023Ab 12

Vor einem halben Jahr ist Lisa der Liebe wegen in die Nähe von Lüneburg gezogen. Heute soll sie im friesischen Jever Baumaschinenteile laden. Für den Rückweg plant das Trash Girl einen kurzen Abstecher bei ihrer alten Firma im Oldenburger Land. Auf der italienischen Rennstrecke in Misano will Pink Lady Lissy und ihre Freundin Anna den Start der europäischen Truck Race Saison miterleben und Hammerbraut Daniela ist mal wieder um Bremen herum unterwegs.

