Unter Zeitdruck zum Ziel!

Kabel EinsStaffel 12Folge 4vom 24.09.2023
Folge 4: Unter Zeitdruck zum Ziel!

89 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 12

Bei winterlichen Temperaturen fährt Chaos Queen Jana 18,5 Tonnen Sperrmüll durch Deutschland. Ihr erstes Ziel: eine Verbrennungsanlage im niedersächsischen Laar. Doch die 46-Jährige muss Vollgas geben. Und: PS-Prinzessin Sabrina und ihr Kollege Ingo sind mit einem Satz Rennmotorräder samt Equipment und Ersatzteilen quer durch Europa gefahren. Endlich ist es so weit: Sabrina erreicht ihr Ziel, die Rennstrecke von Portimão an der portugiesischen Algarve.

Kabel Eins
