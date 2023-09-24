Unter Zeitdruck zum Ziel!Jetzt kostenlos streamen
Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand
Folge 4: Unter Zeitdruck zum Ziel!
89 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 12
Bei winterlichen Temperaturen fährt Chaos Queen Jana 18,5 Tonnen Sperrmüll durch Deutschland. Ihr erstes Ziel: eine Verbrennungsanlage im niedersächsischen Laar. Doch die 46-Jährige muss Vollgas geben. Und: PS-Prinzessin Sabrina und ihr Kollege Ingo sind mit einem Satz Rennmotorräder samt Equipment und Ersatzteilen quer durch Europa gefahren. Endlich ist es so weit: Sabrina erreicht ihr Ziel, die Rennstrecke von Portimão an der portugiesischen Algarve.
